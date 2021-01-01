Draymond: "Jokic beni dinledi, şimdi %100 daha iyi savunmacı"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, yaptığı eleştirilerin Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in savunmasını geliştirmesine yardımcı olduğunu açıkladı.



Green kısa süre önce ligin son MVP'sinin fikirlerini dinlediğini ve savunma tarafında "%100" daha iyi olduğunu belirtti:



"Zamanında Jokic'in savunmasını çok eleştirmiştim, 'İyi bir takım olacaklarsa, savunmanın direği kendisi. Onun savunmada iyi olması lazım' demiştim ve dört video göstermiştim. Onu çok eleştiriyordum.



Ertesi yıl yanıma gelip, 'Savunmam hakkında dediklerini gördüm, haklısın' veya 'Teşekkür ederim' gibi şeyler söylemişti. 'Daha iyiye gittim' demişti. Ben de '%100 daha iyisin. Bu yıl seni izliyordum.' demiştim."



Jokic, sezonda 25.8 sayı, 13.2 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarına sahip.



