Fox Sports analisti Chris Broussard, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in bu yıl şampiyonluğa ya da NBA Finalleri'ne ulaşmaması halinde takımdan ayrılacağını öne sürdü.



Green'in Warriors'la geleceği, önceki yaz Jordan Poole ile münakaşasının ardından birçok söylentiye konu olmuş ve 33 yaşındaki oyuncunun Golden State ekibiyle yolları ayırabileceğine dair dedikodular ortaya çıkmıştı.



Broussard, 'First Thing First' isimli programda Draymond'ın durumu hakkında şunları söyledi:



"Warriors Finallere çıkmadıkça veya Finalleri kazanmadıkça, Draymond gidici. Ve şampiyonluğu kazansalar bile, kontratındaki opsiyondan vazgeçmesi durumunda kendisiyle yola devam etmemeyi tercih edebilirler. Bunu daha önce de görmüştük. Draymond, kontratındaki opsiyondan vazgeçip vazgeçmemesi gerektiğine cidden bakmalı, çünkü kontrol onun elinde. Vazgeçmek zorunda değil."



Broussard, ligdeki birçok takımın Draymond'la ilgilenebileceğini, ancak bu ekiplerin kendisiyle uğraşmak istemeyebileceğini de sözlerine ekledi:



"Takas edilebilir ve şampiyonluk geçmişi olduğu için birçok takım onu isteyebilir. Şampiyonluğa yakın olup onun kattığı şeylere ihtiyaç duyanlar da olabilir, ancak kendisini istemeyen birçok takım da olacaktır."



Warriors, her zaman tartışmalı bir figür olan Draymond'ı nasıl kontrol edeceğini yıllar içinde öğrenmişti ve koç Steve Kerr ise Green'in zaman zaman çizgiyi aşan hareketlerinin, ekibiyle kazandığı şampiyonlukların bir parçası olduğunu dile getirmişti.





