Gianluigi Donnarummma, Milan'dan istediği maaş ücretini 10 milyon euro olarak belirledi ve bu fiyatın altındaki teklifi kabul etmeyeceğini iletti.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola ile menajerler arasında süren görüşmeler sonuçsuz kaldı. 22 yaşındaki kaleci, 6 milyon euro olan maaşının 10 milyon euro'ya çıkarılmasını istedi. Milan ise son teklifini 8 milyon euro olarak iletti. İki taraf da masadaki rakamlarda değişiklik yapmayacağını iletince görüşme sonuçsuz kaldı.



Juventus ise Raiola ile görüşerek bu yaz serbest kalacak olan Donnarumma'ya 10 milyon euro vereceğini iletti.



Donnarumma'nın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve son kararını da sezon sonunda vereceği belirtildi.



Milan altyapısından yetişen ve 2015'ten beri kulübün as kalecisi haline gelen 22 yaşındaki Donnarumma, bu sezon 44 resmi maçta oynadı ve 11 maçta kalesini gole kapattı.



