Doncic'ten Final Four tahmini: "Real Madrid kazanır"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, EuroLeague Final-Four tahminlerini paylaştı ve şampiyonun, eski takımı Real Madrid olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Doncic'ten Final Four tahmini: 'Real Madrid kazanır'
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26 Mart 2024 12:45
Son güncelleme 26 Mart 2024 13:05
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, EuroLeague Final-Four tahminlerini paylaştı ve şampiyonun, eski takımı Real Madrid olacağını söyledi.

Normal sezonu sona yaklaşan Turkish Airlines EuroLeague'de play-in ve playoff maçlarıyla ilgili şimdiden bazı tahminler paylaşılmaya başlandı.

Bu kişiler arasında, oynadığı dönemde Final Four'u kazanmış olan şimdiki Mavs süperstarı Doncic de vardı:

"Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe ve Panathinaikos. Kazanan ise tabii ki Real Madrid olacak."

Final Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.

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