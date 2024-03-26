Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, EuroLeague Final-Four tahminlerini paylaştı ve şampiyonun, eski takımı Real Madrid olacağını söyledi.



Normal sezonu sona yaklaşan Turkish Airlines EuroLeague'de play-in ve playoff maçlarıyla ilgili şimdiden bazı tahminler paylaşılmaya başlandı.



Bu kişiler arasında, oynadığı dönemde Final Four'u kazanmış olan şimdiki Mavs süperstarı Doncic de vardı:



"Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe ve Panathinaikos. Kazanan ise tabii ki Real Madrid olacak."



Final Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.



