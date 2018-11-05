Domenico Tedesco'dan Galatasaray öncesi iddialı açıklamalar

Schalke her zaman Schalke'dir. Maçta çok fazla Türk taraftar olmasını da bekliyoruz ancak bu bizim için fark yaratmayacak. Bir o kadar da Schalke taraftarı olacak. Galatasaray karşısına çıkacağız ve kazanmak için son ana kadar mücadele edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04'te Teknik Direktörve orta saha futbolcusubasın toplantısı düzenledi.Domenico Tedesco, basın toplantısında ''Galatasaray'a karşı kalemizi yine 22 yaşındaki Alexander Nübel koruyacak, kendisine güvenimiz sonsuz. Kafamda belirli şablonlar var, şimdi önemli olan açık görüşlü olmak ve yeniliklere açık olmak. Galatasaray karşısında da bu yenilikleri görebiliriz.'' sözlerini kullandı.Schalke'nin orta sahadaki başarılı ismi Benjamin Stambouli ise ''İstanbul'da çok iyi performans göstermemize rağmen kazanamadık. Galatasaray gerçekten çok iyi bir takım ancak biz kalitemizi sahaya yansıtabilirsek bu maçtan galibiyetle ayrılabiliriz.