Domenico Tedesco: 'Burada olmaktan dolayı çok gururluyum'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. İtalyan çalıştırıcı, ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı.



"ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM"



İlk olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Domenico Tedesco, "Öncelikle çok gururlu ve mutluyum burada olduğum için. Atmosfer gerçekten harika. Geldiğimde zaten burada çalışanların yarısı beni bekliyordu ki bu benim için etkileyici. Burada olan geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla hoşuma giden konu olarak bunu söyleyebilirim." dedi.

