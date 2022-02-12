Domenec Torrent'ten 5 isim için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yukatel Kayserispor maçı öncesinde açıklama yaptı.



Karşılaşmaya hazır olduklarını söyleyen Torrent "Güzel hazırlandık. Zamanımız vardı bu sefer. Gomis, Babel, Feghouli ile antrenmanlara çıktıkı. Güzel çalıştık. Hazır olduklarına inandığımız için sahaya sürdük." dedi.



Emre Kılınç, Arda Turan, Omar Elabdellaoui hakkında açıklama yapan Torrent "Emre ve Arda bağırsak enfeksiyonu oldular. Kötü gün geçirdiler. Sadece 1 sağ bekimiz var, o yüzden Omar'ı da düşündük. İki solak bekle çıkmak zorunda kaldık Alanya'da. En iyi seçim değildi fakat Sacha koronavirüs olmuştu. Yapabileceğimiz buydu. Omar bize gösterdi antrenmanlarda, bize çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.



Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis'le ilgili de konuşan İspanyol teknik adam "Biliyorsunuz 3 Türk oyuncu kuralı var. Eğer Emre Kılınç olsaydı 11'de Erick Pulgar oynayabilirdi. Gomis 90 dakika oynayamayabilir ama 50-60 dakika bize yardımcı olabilir." açıklamasını yaptı.





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