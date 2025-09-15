Doktor tavsiyesiyle başladığı okçulukta altın madalyaya uzandı

- Konya'da beyin tümörü ameliyatları sonrası sağ kolunda refleks kaybı yaşayan Muzaffer Gülkara, doktorunun tavsiyesiyle başladığıgeleneksel Türk okçuluğu sayesinde hem büyük ölçüde iyileşti hem de altın madalya kazandı.İki defa beyin tümörü ameliyatı geçirmesi nedeniyle refleks kaybı yaşayan 17 yaşındaki Gülkara, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan'ın önerisiyle dikkat ve denge gerektiren bir spor dalı olduğu için okçulukla ilgilenmeye başladı.Meram Belediye Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ile yaklaşık 8 ay yoğun antrenman gerçekleştirip okçulukta kendini geliştiren Gülkara, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) düzenlediği 2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri'nin genç erkek kategorisinde altın madalya elde etti.Yaptığı sporla hastalığın olumsuz etkilerini azaltan Gülkara, AA muhabirine, okçuluk eğitmeniyle çalışmaları disiplinli şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.İlk zamanlar çok zorlandığını anlatan Gülkara, "Yavaş yavaş yapmaya başladım ve başardım. Sonunda oldu. Reflekslerimde sıkıntı yaşıyordum, sağ tarafım hızlı değildi. Sol elim geliştiğinde de mutlu oldum. Sağ elimi kullanabiliyorum diye şükrettim. Hocamla birlikte başardık, pes etmedik." dedi.Meram Belediye Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ise sporcusunun ilk geldiğinde elini kullanmakta zorlandığını belirterek, şöyle konuştu:"Başlarda dikkat dağınıklığı da vardı, bunların önüne geçtik. Sağ elini kullanamıyordu. Attığımız topu dahi tutamıyordu. Çok çalışarak bu engeli aştığımızı düşünüyorum. Hem çalışkan hem azimli. Ders bittikten sonra 10-15 dakika daha çalışıyorduk. Özellikle refleksi artırıcı çalışmalar yaptık. Türk okçuluğunun refleks, kuvvet, dayanıklılık artırma gibi etkileri var. Doktorun tavsiyesi refleks kaybına yönelik çalışmalardı. Çok azmetti, çok çalıştı. Şu anda hem altın hem de bronz madalyaya sahip. Bu zorlu antrenmanların bize meyve vereceğini biliyordum. Gelişimi kendisinde gördüm. İlk geldiğinde gözündeki o çaresizliği de gördüm."İlk başlarda sağ elini kullanamayan birinin antrenmanlarla hem altın hem de bronz madalya kazanmasının büyük başarı olduğuna dikkati çeken Ertuğrul, sporcusunun dünya kupalarına hazırlandığını dile getirdi.Denge problemlerinin de halledilmesi için sporun kullanıldığını vurgulayan Kalkan, "Hastaya bir fizik tedavi, fizyoterapi önerdik ama hastanın dengesini etkileyecek bir spor yapması düşüncesi de hasıl oldu. Muzaffer'e okçulukla ilgili öneride bulunduk. Tavsiyelerimizi dinlemişler ve bugün Muzaffer, Türkiye çapında bir okçuluk sporcusu. Son derece iyi bir gelişim sağladı." ifadesini kullandı.