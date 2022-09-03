Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti

Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Zorya Luhansk'a 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti
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03 Eylül 2022 15:36
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Zorya Luhansk'a 3-2 yenildi.

Ukrayna liginin 3. haftasına averajla 2. sırada başlayan Zorya Luhansk, oynadığı tek karşılaşmayı kaybeden Dinamo Kiev'i ağırladı.

Vantukh'un gördüğü kırmızı kartla 69. dakikada 10 kişi kalan Zorya Luhansk, Rusyn'in 7, Myshnyov'un 35 ve Brazhko'nun 70. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Dinamo Kiev'in gollerini 49. dakikada Vanat ve 83. dakikada Buyalsky kaydetti.

Zorya Luhansk 3'te 3 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Dinamo Kiev ise 2. karşılaşmasında da puan alamadı.

Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

 
 
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