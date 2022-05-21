Dimitrios Pelkas gidiyor, o isim geliyor...

Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe macerası sona eriyor. 2020-21 sezonu başında 2,2 milyon euroya transfer edilen Yunan futbolcu, Erol Bulut ile müthiş bir çıkış yakalamış ve geçen sezon Sarı-Lacivertliler adına takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe Dimitris Pelkas'la ilgili kararını verdi.
DİMİTRİS PELKAS KARARI
Fenerbahçe sezon başında ciddi teklifler aldığı Dimitris Pelkas'ı satmaya yanaşmamış ve takımda tutmuştu. Sarı-Lacivertliler bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle dikkat çeken Yunan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
FENERBAHÇE, BOLOGNA VE DİĞER TAKIMLARDAN TEKLİF BEKLİYOR
Sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, başta Bologna olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan 28 yaşındaki isim için resmi teklif bekliyor.
PELKAS'IN YERİNE SÜRPRİZ İDDİA
Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın yerine kimi transfer edeceği merak konusu olurken Mısır basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler, Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti.
AYRILIK KARARI ALDI
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi.
DİMİTRİS PELKAS KARARI
Fenerbahçe sezon başında ciddi teklifler aldığı Dimitris Pelkas'ı satmaya yanaşmamış ve takımda tutmuştu. Sarı-Lacivertliler bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle dikkat çeken Yunan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
FENERBAHÇE, BOLOGNA VE DİĞER TAKIMLARDAN TEKLİF BEKLİYOR
Sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, başta Bologna olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan 28 yaşındaki isim için resmi teklif bekliyor.
PELKAS'IN YERİNE SÜRPRİZ İDDİA
Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın yerine kimi transfer edeceği merak konusu olurken Mısır basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler, Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti.
AYRILIK KARARI ALDI
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ