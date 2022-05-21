Dimitrios Pelkas gidiyor, o isim geliyor...

DİMİTRİS PELKAS KARARI

FENERBAHÇE, BOLOGNA VE DİĞER TAKIMLARDAN TEKLİF BEKLİYOR

PELKAS'IN YERİNE SÜRPRİZ İDDİA

AYRILIK KARARI ALDI

Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe macerası sona eriyor. 2020-21 sezonu başında 2,2 milyon euroya transfer edilen Yunan futbolcu, Erol Bulut ile müthiş bir çıkış yakalamış ve geçen sezon Sarı-Lacivertliler adına takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe Dimitris Pelkas'la ilgili kararını verdi.Fenerbahçe sezon başında ciddi teklifler aldığı Dimitris Pelkas'ı satmaya yanaşmamış ve takımda tutmuştu. Sarı-Lacivertliler bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle dikkat çeken Yunan futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.Sözleşmesinin son senesine girecek olan Dimitris Pelkas'tan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, başta Bologna olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan 28 yaşındaki isim için resmi teklif bekliyor.Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas'ın yerine kimi transfer edeceği merak konusu olurken Mısır basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler, Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti.Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi.