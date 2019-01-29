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Diagne: "Bir oturuşta 3 porsiyon Adana kebap yerim"

Süper Lig'de sahaya çıktığı son 34 maçta 32 golün altına imza atan Kasımpaşa'nın süper yıldızı Diagne'nin kısa bir süre önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Diagne: 'Bir oturuşta 3 porsiyon Adana kebap yerim'
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29 Ocak 2019 15:08
Süper Lig'de sahaya çıktığı son 34 maçta 32 golün altına imza atan Kasımpaşa'nın süper yıldızı Diagne, Güneş Gazetesi'ne verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulunuştu. Diagne'nin röportajından dikkat çekenler şu şekildeydi;

"Ben oyunun durmasını hiç sevmem. Oyun akışını kaybediyor. Aynı zamanda çok fazla kullanılıyor. Bir gol veriliyor. Ardından gol olup olmadığına bakılıyor, bekleme yapılıyor. Gol veriliyor sonra iptal ediliyor. Bir el veriliyor ama topun ele çarpması çok önemli bir pozisyon olmuyor. Bu sefer hakem çok bekleme olduğu için mecburiyetten eli veriyor. Daha doğrusu vermek mecburiyetinde kalıyor. Ya da vermiyor. Açıkcası hiç sevmiyorum.

3 PORSİYON ADANA YİYORUM

Türk mutfağıyla aram çok iyi… Kebaplara bayılıyorum. Özellikle Adana en sevdiğim yemek. Arkadaşlarım beni ilk kez kebap yemeye götürdüğünde kokusuyla kendimden geçmiştim. Yemeğim bittiğinde "Bana bunda bir daha getirin" dedim. Artık kebapçıya her gidişimde 3 porsiyon yiyorum. Yanında da ayran içiyorum. Hocamız 3 porsiyon yememi istemiyor. Bunu sakın yazmayın"

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