DeRozan, depresyonla verdiği mücadeleyi anlattı: "Hepimiz insanız.."

Toronto Raptors yıldızı DeMar DeRozan, All-Star haftasonunda attığı "Bu depresyon beni bitirdi" şeklindeki tweet'ini ve depresyonla verdiği mücadeleyi anlattı.
Basketbolun en üst düzeyindeki başarılarına rağmen, DeRozan halen bazı geceler çok yorulmuş hissettiğini söylüyor: "Her ne kadar yıkılmaz gözüksek bile, günün sonunda insan olduğumuzu gösteren şeylerden biri bu. Hepimizin duyguları var. Bazen bu sizi yenik duruma düşürüyor, ve tüm dünyanın ağırlığı üzerinizdeymiş gibi hissettiriyor." "Gecelerim hep farklı farklı geçer. Küçüklüğümden beri böyledir, ama davranış şeklim de sanırım buradan geliyor. Beni tanımıyorsanız, çok sessizimdir. Bir bakıma, kendi kişisel alanımda, başa çıkmak zorunda olduğum her şeye karşı baş edebilmek için soğukkanlı kalırım." "Bu karşı olduğum veya utandığım bir şey değil. Şu anda benim yaşımda, kaç tane insanın bunu yaşadığını anlıyorum. Eğer yalnızca birileri buna 'Bunu yaşıyor ve buna rağmen hala başarılı bir hayat sürüp bunu yapıyor.' dese bile benim için problem değil."
28 yaşındaki All-Star oyuncu, kendi sorunlarından bahsetmenin, başkalarına güç vereceğini umduğunu da ekledi.