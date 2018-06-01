DeRozan, depresyonla verdiği mücadeleyi anlattı: "Hepimiz insanız.."

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Toronto Raptors yıldızı DeMar DeRozan, All-Star haftasonunda attığı "Bu depresyon beni bitirdi" şeklindeki tweet'ini ve depresyonla verdiği mücadeleyi anlattı.Basketbolun en üst düzeyindeki başarılarına rağmen, DeRozan halen bazı geceler çok yorulmuş hissettiğini söylüyor:28 yaşındaki All-Star oyuncu, kendi sorunlarından bahsetmenin, başkalarına güç vereceğini umduğunu da ekledi.