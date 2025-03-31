Derbideki kırmızı kartta, iki Polonyalı baş rolde!

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği zorlu derbide Przemyslaw Frankowski maçın ilk yarısında direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bırakmıştı.
Yasin Kol'un önce sarı kart ardından VAR uyarısı ile direkt kırmızı kart gösterdiği sarı-kırmızılıların Polonyalı oyuncusunun, yine Polonyalı bir VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakemin uyarısı üzerine oyundan atıldığına vurgu yapan Polonya basını, "Frankowski'nin kırmızı kartını bir Polonyalı belirledi" diye yazdı.
Yasin Kol'un önce sarı kart ardından VAR uyarısı ile direkt kırmızı kart gösterdiği sarı-kırmızılıların Polonyalı oyuncusunun, yine Polonyalı bir VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakemin uyarısı üzerine oyundan atıldığına vurgu yapan Polonya basını, "Frankowski'nin kırmızı kartını bir Polonyalı belirledi" diye yazdı.