Derbideki kırmızı kartta, iki Polonyalı baş rolde!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart görmesi Polonya basınında gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Derbideki kırmızı kartta, iki Polonyalı baş rolde!
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31 Mart 2025 13:02
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği zorlu derbide Przemyslaw Frankowski maçın ilk yarısında direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bırakmıştı.

Yasin Kol'un önce sarı kart ardından VAR uyarısı ile direkt kırmızı kart gösterdiği sarı-kırmızılıların Polonyalı oyuncusunun, yine Polonyalı bir VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakemin uyarısı üzerine oyundan atıldığına vurgu yapan Polonya basını, "Frankowski'nin kırmızı kartını bir Polonyalı belirledi" diye yazdı.
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