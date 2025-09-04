Denizlispor'da tüzük kongresi yapılacak

Yeni sezonda ilk kez amatör ligde yer alacak Denizlispor'da geçen ay seçilen yönetim, tüzük kongresine gidecek. Yeşil-siyahlılar, 17 Eylül'de tüzük değişikliği için kongre düzenleyecek.



Yönetim, bu kongreyle kulübe üyeliğin önünün açılacağını, bu adımın yalnızca üyelik kapılarını açmakla kalmayıp aynı zamanda Denizlispor'un geleceğini, vizyonunu ve hedeflerini tüm camiasıyla birlikte şekillendirme imkanı yaratacağını açıkladı.



17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'daki kongre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenecek.







