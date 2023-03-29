Davor Suker'in beğendiği Türk futbolcular

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Milli Takımımız'la oynadıkları karşılaşma öncesi en beğendiği Türk oyuncuları açıkladı.



Suker maç öncesi yaptığı açıklamada en beğendiği Türk oyuncuların üçünü sıralayarak, "Türkiye'nin çok kuvvetli bir Milli takımı var. Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü ve Arda Güler'i çok beğeniyorum." sözlerini kullandı.



Suker ayrıca 1996 yılından bu yana sık sık karşı karşıya gelmemizle ilgili ise "Bizim çok iyi bir takımımız var, Türkiye'nin de aynı şekilde. Bugüne kadar birbirimize her zaman iyi rakipler olduk. Bizim de Türkiye'nin de tutkulu taraftarları var" açıklamasını yaptı.



Suker 1996'da Avrupa Şampiyonası'nda kendisinin de oynadığı ve fırtınalar estiren efsane kadronun Dünya Kupası'nda ikinci olan Hırvatistan kadrosuyla karşılaştırılması istenen soruya ise, "Ben futbol aşığıyım ve her zaman sahada olmak isterim. İkisini yanyana koyunca bana göre sahada olduğum anlar ağır basıyor" diye konuştu.



Hırvat futbol adamı ayrıca deprem felaketi nedeniyle ülkemize başsağlığı dileklerini de iletti.





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