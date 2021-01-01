Davis: "Russ, takımdaki herkesi gaza getirecek bir adam!"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, kadroda yeni takım arkadaşı olarak Russell Westbrook'un bulunması hakkında konuştu.



Lakers, geçtiğimiz yaz döneminde büyük bir hamle yaparak Westbrook'u eklemiş ve Davis ve James ile birlikte takımın 'büyük üçlüsünü' oluşturmuştu.



Lakers'ın medya gününde Davis, yeni takım arkadaşı hakkındaki düşüncelerini şöyle paylaştı:



"En dikkat çeken özellikleri, enerjisi ve hızı. Hızlı hücumda nasıl basıp gittiğini biliyorsunuz ve birkaç yıl önce Rajon Rondo bizdeyken de aynı şeyi yapıyordu. Doğrudan topu alıp hızlı hücuma fırlıyorduk.



Russ'la da durum böyle. O koştuğu için siz de koşmak durumunda oluyorsunuz. Hızlı hücumda ileride tek başına koşmasını istemeyiz. Onun gibi elit düzeyde bir pasörün yanında koşup bir kaç alley-oop pası alabileceğim için çok heyecanlıyım.



Bana kalırsa enerjisi, motoru ve oynama şekli, hepimizi 82 maç boyunca o şekilde oynamaya itecektir. Çünkü o şekilde oynamadığı tek bir maç bile yok. Ve bizler de bundan beslenebiliriz. Takımdaki bir adamın her gece bu şekilde oynayacağını bilmek, sizi de harekete geçirir."



