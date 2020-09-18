Davis: "Jokic'e karşı, savunmada kendimi test ediyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Batı Finalleri serisindeki rakibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ile karşılaşma hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Davis, Sırp yıldızını savunmanın zorluğundan şu şekilde bahsetti:



"O harika bir hücum oyuncusu. Onu tutarken, savunmada bana meydan okuyor. Savunmamın, hücumuna karşı nerede durduğunu görebiliyorum. Bu ligdeki en iyi sırtı dönük ve hücum oyuncularından biri. Her yerden skor bulabiliyor. Onunla ne zaman eşleşsem, her zaman bir savaş oluyor. Özellikle böyle bir adama karşı, savunmada ne noktada olduğumu test etmek benim için eğlenceli."



Savunması zor bir adam. Şut atabiliyor, çok iyi pas verebiliyor. Sırtı dönük oynayabiliyor. Sizi yenmesinin pek çok yolu var."



Davis playofflarda Lakers için 27.6 sayı, 10.9 ribaund, 4.1 asist, 1.1 top çalma ve 1.5 blok ortalamaları ile oynarken, Jokic ise Nuggets formasıyla maç başına 25.4 sayı, 10.8 ribaund ve 6.0 asist kaydediyor.



Lakers ve Nuggets arasındaki 1. maç bu gece oynanacak.



