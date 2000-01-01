Davis: "Adebayo, bize biraz Jokic'i anımsatıyor"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Miami Heat yıldızı Bam Adebayo ile karşılaştığında, kendisinden Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ile benzer bir mücadele beklediğini söyledi.



Davis, muhabirlere Adebayo ile ilgili şunları söyledi:



"Bam harika bir oyuncu. Bize Jokic'i çok anımsatıyor. Topu yere vurduğu çok oluyor. Hızlı hücumlarda topu getirdiği oluyor. Harika paslar atıyor. Skor üretebiliyor. Ayrıca onların enerji adamı gibi de."



Miami, geçtiğimiz yaz ilk beş pivotu Hassan Whiteside'ı Portland Trail Blazers'a takas ederek, Adebayo'nun 2019-20 sezonundaki sıçramasının yolunu açmıştı.



23 yaşındaki yıldız oyuncu, 2019-20 sezonunda ortalama 15.9 sayı, 10.2 ribaund, 5.1 asist ve 1.3 blok ortalamaları ile ilk kez All-Star seçilmiş ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü oylamasında, New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın ardından, ikinci sırada yer almıştı.



Adebayo'nun hızlı hücumlarda tek pas ile hareket edebilerek, sağlam perdeleme yapabilmesi ve takım arkadaşları için pozisyon yaratma yetenekleri, kendiini çok yönlü bir hücum silahı haline getirmişti. Cleaning The Glass'e göre, normal sezonda 23.7 asist yüzdesi ile, NBA pivotları arasında, Adebayo 99. yüzdelik dilimde yer almıştı.



"BU EŞLEŞME ÇOK EĞLENCELİ OLACAK"



Davis, Bam'ın kendisine sunacağı mücadeleyi dört gözle bekliyor ve eşleşmelerinin heyecan verici olduğunu da biliyor:



"Kolejden geldiğinden beri çok gelişti ve hatta geçen yıl bile, takımı için çok şey yapabildi. Bu takım ona çok güveniyor. Sanırım bu baskıya maruz kaldığı ve iyi oynamadığı için takımının kaybetmesinin sorumluluğunu üstlendiği maç, 4. maçtı. 5. maçta çıkıp neredeyse triple-double yapmıştı.



Bir adamın ikinci yılında olup bu baskıyı ve büyük anlarda yer almayı istemesi, takımı için büyük oyunlar yapmak istemesi, bu eşleşmeyi çok eğlenceli bir hale getirecek."



