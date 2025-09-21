Davinson Sanchez'e terapi!

Galatasaray'da Eintracht Frankfurt'tan alınan ağır mağlubiyetin yankıları sürüyor.
5-1'lik skorun moral bozukluğunu atlatmaya çalışan Galatasaray, Konyaspor maçıyla kendisini taraftara bir nebze olsun affettirmek istiyor.
Özellikle Davinson Sanchez'in Almanya deplasmanında yedirdiği goller sebebiyle oldukça üzgün olduğu aktarıldı.
Bugüne kadar sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Kolombiyalı oyuncuya hala ligin en iyisi olduğu hatırlatıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli stopere moral verdi.
