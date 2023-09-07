Danimarka, San Marino'ya acımadı

Avrupa Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Danimarka, evinde San Marino'yu konuk etti.



Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 4-0 kazanmayı başardı ve grup liderliği mücadelesini sürdürdü.



26. dakikada Hojbjerg'in golüyle perdeyi açan Danimarka, 28'de Maehle'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada ise Wind'in golü ilk yarı skorunu 3-0 olarak ilan etti. 90+3. dakikada Yussuf Poulsen'in golü ise skoru 4-0'a getirdi ve mücadele sona erdi. Danimarka'da Christian Eriksen 3 asistle maçın yıldızlarından oldu.



Bu sonuçla Danimarka puanını 10'a yükselirken San Marino ise henüz puanla tanışamadı.