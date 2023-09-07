Danimarka, San Marino'ya acımadı

Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Danimarka, evinde San Marino'yu 4-0 mağlup etti.

Abone Ol
Danimarka, San Marino'ya acımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2023 23:55
Avrupa Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Danimarka, evinde San Marino'yu konuk etti.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 4-0 kazanmayı başardı ve grup liderliği mücadelesini sürdürdü.

26. dakikada Hojbjerg'in golüyle perdeyi açan Danimarka, 28'de Maehle'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada ise Wind'in golü ilk yarı skorunu 3-0 olarak ilan etti. 90+3. dakikada Yussuf Poulsen'in golü ise skoru 4-0'a getirdi ve mücadele sona erdi. Danimarka'da Christian Eriksen 3 asistle maçın yıldızlarından oldu.

Bu sonuçla Danimarka puanını 10'a yükselirken San Marino ise henüz puanla tanışamadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery