Dame'in tarihi performansına övgüler yağdı!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, geçtiğimiz gece Denver Nuggets'a karşı oynadığı playoff ilk turu 5. maçında iki uzatma sonucu aldığı mağlubiyette 55 sayı ve playoff tarihi rekoru 12 üçlüklükle, şimdiye kadarki en heyecan verici performanslardan birine imza attı.



Lillard böylece, Golden State Warriors forveti Klay Thompson'ın 2016'da Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı 6. maçta kaydettiği 11 üçlük rekorunu kırmış oldu.



Karşılaşmada 52 dakika oynayan Dame, üçlük çizgisi gerisinden 12/17 olmak üzere toplamda 17/24 şut isabetle oynamış olsa da, Nuggets ekibi ikinci uzatma sonunda 147-140 galip geldiği ve seride 3-2 öne geçtiğinden ötürü, bu performansı yeterli olmadı.



LILLARD'A ÖVGÜLER BİTMEDİ!



Maç sonrası hem Portland hem de Denver tarafından, Lillard'ın efsanevi performansına övgüler yağdı.



Blazers koçu Terry Stotts, Dame'in performansı için "Gördüğüm en iyi playoff performansıydı. Her şeyini verdi. Dame için empati duyuyorum. Bu takımımızdaki herkes için geçerli. Ama şimdi empati zamanı değil. Şimdi yeniden toparlanma ve 6. maçı kazanma zamanı." şeklinde konuştu.



Nuggets koçu Michael Malone ise, "Damian Lillard bu gece insanüstüydü..." yorumunu getirdi.



"BİR ÖNEMİ YOK, KAYBETTİK"



Lillard, performansı üzerine yorum yapması istendiğinde, mağlubiyetten ötürü bu eforunun bir anlamı olmadığını belirtti:



"Bir önemi yok. Maçı kaybettik. Bu noktada tek önemli olan şey, seride bir maç daha kaybetmememiz. Maçı kazanmak için çıktık, lakin eksik kaldık. Zorlu bir yenilgi oldu. Şimdi ya hep ya hiç zamanı."



Dame'in takım arkadaşı CJ McCollum, "O soktuğu şutlardan bazılarının zorluk derecesi resmen tanrısal. Sürekli alan yaratabilmesi ve her seferinde bu kadar uzak mesafeden şut atabilmesi... Tüm zamanların en iyi performanslarından birini boşa harcamamız çok yazık oldu." ifadelerini kullandı.



Blazers forveti Robert Covington da, "Dame, elinden gelen her şeyi yaptı." şeklinde konuştu.



AUSTIN RIVERS'DAN "ŞÜKÜR"



İkinci uzatmada dikkat çeken bir pozisyon ise, bitime yaklaşık üç dakika kala Lillard'ın bir üçlük denemesini kaçırması sonrası, kendisini savunan Austin Rivers'ın ellerini birleştirip yukarı bakarak, "Şükürler olsun" dediği andı.



Son olarak Jokic, Lillard'ın performansı için "Buna tanık olmak için sahada olmak bir zevkti." açıklamasını yaptı.



Seri, Perşembe günü oynanacak 6. maçla devam edecek.