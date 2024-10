Dağcılık ve kaya tırmanışının gözdesi: Antalya

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, dağcılık ve kaya tırmanışı yapan adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu.



Toros Dağları'nın batı uzantısı olan ve rakımı 600-3086 metre arasında değişen Beydağları, hemen hemen her ay maceraseverleri ağırlıyor. Antalya Körfezi'ne paralel konumdaki Beydağları'nın farklı noktalarında dağcılık ve kaya tırmanışı yapmak isteyenler için parkurlar yer alıyor.



Usta eğiticiler eşliğinde bütün güvenlik önlemleri alındıktan sonra tırmanış yapan doğaseverler, zirveye ulaştıklarında yeşille mavinin kucaklaştığı eşsiz manzarayı izleme fırsatı elde ediyor.



Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS) Başkanı Hasan Altuntaş, AA muhabirine, amatör ruhla başladığı dağ tırmanışına 15 yıldır antrenör olarak devam ettiğini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde doğaseverlerle gerçekleştirdikleri faaliyetler arasında kaya tırmanışı, mağara keşfi, dağcılık, trekking ve kanyon geçişleri olduğunu belirten Altuntaş, çevreye ve doğaya duyarlı sporcular yetiştirdiklerini kaydetti.



Kurulan parkurlarda doğasever yerli ve yabancı turistlerin eşsiz tırmanışlar gerçekleştirdiğini dile getiren Altuntaş, parkurlarda gönüllülere arama kurtarmaya yönelik tırmanış eğitimleri de verdiklerini ifade etti.



Kaya tırmanışının son derece güvenli bir spor olduğunu anlatan Altuntaş, "Gerekli ekipman, eğitim ve bilgiye sahipseniz trafikte araç kullanmaktan, yolda yürümekten farkı yok. Tırmanışı yapacak olanlar malzemeyi iyi tanımalı, federasyon normlarında eğitimler almalı. Tırmanış sürecinde gerekli tedbirlerin alınması halinde kimsenin burnu bile kanamadan güvenli bir şekilde yapılacak bir spor." dedi.



Altuntaş, kaya tırmanışını 7 yaşından 86 yaşına kadar yapan sporcuların olduğunu dile getirdi.



"Antalya cazibe merkezi"



Antalya'nın doğa sporları açısından dünyanın önemli noktaları arasında yer aldığını vurgulayan Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antalya doğa sporlarında dünyada üçüncü bölge, Geyikbayırı'nda 1000'in üstünde tırmanış rotası var, Olimpos ve Çitdibi de keza öyle. Dünyanın her yerinden 12 ay tırmanışa gelenler oluyor, Likya Yolu'ndan yürüyüş yapıp, Saklıkent'te kayak yapıp, sonra 40 kilometre aşağı inip yüzen insanlar var. Bu da Antalya'yı bir cazibe merkezi haline getiriyor. Doğaseverler sadece deniz, kum, güneşe değil, doğa sporları için bir cazibe merkezi gördükleri Antalya'ya akın akın geliyor."



Havaların serinlediği eylülden sonra doğa sporları turizminin hareketlendiğini ve dünyanın her yerinden tırmanışçıların kamplara geldiğini aktaran Altuntaş, donanımlı ve eğitimli sporcuların ise 12 ay boyunca bölgede tırmanış gerçekleştirdiğini kaydetti.



"Tüm dünyanın tanımasını isterim"



Beydağları'nda tırmanış yapan 58 yaşındaki doktor Bekir Özbilim de emekli olduktan sonra üniversite yıllarında içinde ukde olan dağcılık sporunu yapmaya karar verdiğini söyledi.



TODOKS ile önce Toroslar'da doğa yürüyüşleriyle başladığını, daha sonra dağ tırmanışı gerçekleştirdiğini anlatan Özbilim, "Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerini gezme fırsatım oldu. Antalya dağcılık ve kaya tırmanışı açısından dünyanın seçkin yeri. Eylül ve ekim aylarıyla birlikte dağcılık ve kaya tırmanışı yoğun yapılmaya başlanıyor. Her ne kadar Avrupalılar buraları tanısa da tüm dünyanın tanımasını isterim." ifadelerini kullandı.