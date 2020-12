Curry: "LeBron'a karşı rekabet etmeye bayılıyorum"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ile kişisel rekabeti hakkında konuştu ve ona karşı "rekabet etmeye bayıldığını" söyledi.



Curry, Complex'ten Zach Frydenlund'a, NBA'in geri kalanı bunun hakkında sıkça konuştuğu için, James'le olan rekabeti üzerine fazla odaklanmadığını söyledi:



"Bence günün sonunda, eğer buna gereğinden çok kapılırsanız, zirvede çok sayıda başka takım ve diğer oyuncular olduğu için, çoktan dezavantajlı konumdasınız demektir.



Ve Bron'ın bu yıl Finallerde veya bubble sezonunda yaptıkları ve her yıl yapmaya devam ettiği şey, gerçekten olağanüstü ve inanılmaz. Bu rekabete bayılıyorum.



Ligdeki ilk beş, ilk 10 oyuncu listesine ve tüm bu tür şeylere meydan okuyacak bir sonraki adam kim olursa olsun, bunu konuşmak başkalarının işi. Sahadayken, karşınızdaki adamı gördüğünüzde neler olduğunu, hesaba katılması gereken bir gücünüz olduğunu biliyorsunuz. Kim olursa olsun, ben her yıl bu sohbete dahil olmak isterim. Warriors ve Cleveland arasında geçen dört yıldan sonsuza kadar bundan kurtulmak zor olacaktır, ama devam ediyoruz."



"İNSANLARA KENDİNİZİ HATIRLATMANIZ LAZIM"



Curry ayrıca, uzun süre sakatlığı yüzünden dışarıda kaldığı için, ligin kendisini unutmasına dair konuşulanlar hakkında da şunları söyledi:



"Bu lig, her zaman 'son zamanlarda benim için ne yaptın' türünden bir ligdir, ama bence bu anlatı konusunda, insanlar aslında pek unutmadılar. Şakalaşabilirler veya bu konuda gülüşebilirler. Ama günün sonunda ben kim olduğumu, ekibimizin kim olduğunu ve neyi başardığımızı biliyorum. Ama bunların üzerinde çok fazla duramam. Çünkü ileriye bakmanız ve insanlara nasıl o noktaya geldiğinizi hatırlatmanız gerekli. Lakin günün sonunda basketbol oynamayı ve o sahnede bulunmayı seviyorum. Ve oraya ait olduğumu biliyorum. Vazifem bu."



Curry ve James, NBA Finalleri'nde dört kez (2015-2018) üst üste karşılaşmış, Curry bunların üçünü (2015, 2017, 2018) ve James ise birini (2016) kazanmıştı.