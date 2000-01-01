Curry, Jeremy Lin ile beraber çalışıyor!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ve eski NBA oyuncusu Jeremy Lin'in, San Francisco Üniversitesi'nde beraber çalıştıkları görüldü.Lin'in, Çin Basketbol Federasyonu'nda Beijing Ducks ile iki sezon geçirdikten sonra, NBA'e dönüşünü planladığı biliniyor.Eski Houston Rockets ve New York Knicks guardı, bu ölü sezonda çeşitli NBA yıldızlarıyla çalışıyor. Daha da önemlisi, New York Post'tan Justin Terranova, Warriors ve Lin arasındaki karşılıklı ilgiyi bildirmişti.Bir, Lin'in San Francisco Üniversitesi'nde Curry ile çalıştığı görüldü.Lin, en son 2019'da şampiyonluk kazanan Toronto Raptors'ın bir üyesiydi ve 23 maçta, 7.0 sayı, 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.