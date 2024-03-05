Curlingde şampiyon Ukrayna oldu

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Curlingde karışık çiftler kategorisinde Ukrayna altın, Güney Kore gümüş, Japonya ise bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Curlingde şampiyon Ukrayna oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2024 18:03
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curlingde karışık çiftler kategorisinde Ukrayna şampiyon oldu.

Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda oynanan müsabakalar sonuncuda madalyalar sahiplerini buldu.

Yarı finallerde Güney Kore Çin'i 5-4, Ukrayna ise Japonya'yı 8-6 yenerek finale yükseldi.

Finalde Güney Kore'yi 9-5 üstünlük sağlayan Ukrayna, altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya ise üçüncülük maçında Çin'i 12-4 mağlup ederek, bronz madalya elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery