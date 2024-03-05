Curlingde şampiyon Ukrayna oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curlingde karışık çiftler kategorisinde Ukrayna şampiyon oldu.



Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda oynanan müsabakalar sonuncuda madalyalar sahiplerini buldu.



Yarı finallerde Güney Kore Çin'i 5-4, Ukrayna ise Japonya'yı 8-6 yenerek finale yükseldi.



Finalde Güney Kore'yi 9-5 üstünlük sağlayan Ukrayna, altın madalyanın sahibi oldu.



Japonya ise üçüncülük maçında Çin'i 12-4 mağlup ederek, bronz madalya elde etti.





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