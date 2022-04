Curling Federasyonu Başkanı Şebin: 'Kadın millilerimiz Kanada'da tarih yazdı'

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda milli takımın başarılı bir profil çizdiğini belirterek, "12 maçta 2 galibiyet aldık. Bu galibiyetler, tarihimizin ilk galibiyeti. Orada bulunmamız bile büyük başarı." dedi.



Kenan Şebin, konuk olduğu AA Spor Sohbetleri'nde curling sporunun Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır yapıldığını anımsatarak, "Kadın Milli Takımı'mız, Norveç'te Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı sayesinde Kanada'daki Dünya Şampiyonası'na katıldı. İlk defa katıldığımız organizasyonda kadın millilerimiz, 150 yıllık geçmişi olan ülkelerle yarıştı. Kanada basınında kızlarımızı öven çok güzel haberler çıktı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Curlingin ilk kez 1924 Kış Olimpiyatları'nda yer aldığını hatırlatan Şebin, şunları kaydetti:



"Curling, 8 taşla oynanan bir strateji, bir takım oyunu. Birinci taştan sekizinci taşa kadar çok iyi düşünmeniz gerek. Curling, olimpiyat branşları arasındaki en elit sporlardan biri. Tamamen stratejiye odaklı bir branş. Kadın, erkek ve karışık takımların yarıştığı olimpik bir spor. Dünyada buz satrancı olarak da biliniyor. Kuzey Avrupa ülkeleri 150 yıldır bu branşı yapıyor. Biz daha çok yeniyiz. O açıdan başarılı sayılırız. Curling ruhu Türkiye'de yeni yeni oluşuyor."



- "Hedefimiz 2 yıl içerisinde Türkiye'ye 5 yeni salon kazandırmak"



Kenan Şebin, curlingi özellikle okullarda tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Çünkü bu branşı çocuklara öğretirsek yeni jenerasyonlar öğrenebilecek. Geçen yıl Sivas'ta 186 okulun katılımıyla Türkiye Curling Şampiyonası yaptık. Önümüzdeki hafta da Eskişehir'de Okullar Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız. Bu organizasyonlar sayesinde branşımızı tüm ülkede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'deki curling salonlarının sayısının artırılması gerektiğine dikkati çeken Şebin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Curlingle ilgili tek tesisimiz Erzurum'da. Ama branşı sadece orayla sınırlı tutmamalıyız. Diğer bölge ve illere de yaymalıyız. Çünkü rakiplerimiz Çin, Kanada, ABD gibi güçlü ülkeler. Bu güçlü rakiplerle ancak tüm Türkiye'ye yayarsak mücadele edebiliriz. Biz şu ana kadar tek tesisle bu branşı yapmaya çalıştık. Ankara'da örneğin curling salonu yok, biz de buz pateni salonlarından haftada 2 saat faydalanıyoruz. Bugün yedekte 60-70 kadar bekleyen çocuğumuz var. Ama sağ olsunlar Gençlik ve Spor Bakanlığımız çalışıyor. Ankara'ya yakın zamanda bir curling salonu yapılacak. Hedefimiz 2 yıl içerisinde Türkiye'ye 5 yeni salon kazandırmak. Bunu başarırsak uluslararası rekabette üst sıralara çıkarız."



- "Türkiye'de 122 kulüp ve 1650'ye yakın lisanslı sporcumuz var"



Kenan Şebin, kadın ve erkek milli takımlarının şu an Avrupa'nın A grubunda yarıştığını söyledi.



Şebin, Dünya Curling Federasyonuna 67 ülkenin üye olduğunu hatırlatarak, "Dünya sıralamasında Kadın Milli Takımımız 20'nci, Erkek Milli Takımımız ise 23'üncü sırada. Karışıklarda ise 12'nci sıradayız. Bu rakamlarla dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmiş bulunuyoruz. Kadın ve erkek milli takımız, şu an Avrupa'nın A grubunda yarışıyor. Yani şampiyonlar ligindeyiz." diye konuştu.



Türkiye'de 122 kulüp ve 1650'ye yakın lisanslı sporcu olduğunu anlatan Şebin, "Ancak bu, Türkiye gibi 35 milyon genç ve orta yaş nüfusun bulunduğu bir ülke için çok az bir rakam. Bizim bu sayıyı en az 15-20'ye katlamamız lazım. Yükselme ligi, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig olmak üzere 4 ligimiz var. Bunun için curling salonlarımızı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.



Curling oynamak isteyenlere malzemeleri ücretsiz temin ettiklerini kaydeden Şebin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Curlinge meraklı bir vatandaşımızın ya da gencimizin bize boş bir çanta ile başvurması yeterli. Biz bütün teknik malzemelerle o çantanın içini ücretsiz dolduruyoruz. Dünyada curlingin en çok ve en iyi oynandığı ülke Kanada. Buraya öğrenciler yolluyoruz. Dil öğrenmelerini teşvik ediyoruz. Dil bilmeyince dünya ile entegre olmanız çok zor. Dolayısıyla bu tip çalışmaları çok önemsiyoruz. 17 Nisan'da genel kurulumuz var. Altı yıl önce devletin emriyle biz bu vazifeyi aldık. Delegelerimiz bizlerden memnunsa takdir eder, desteklerini sürdürür, memnun değillerse de teşekkür ederler. Kararlarına her türlü saygı duyacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İki cilt halinde curlingi tanıtan bir kitap çıkardık. Kitapta curlingin felsefesinden tarihine kadar birçok konu anlattık. Bu kitabı tüm kulüplerimize gönderdik. Şu an başta Erzurum, Trabzon, Samsun olmak üzere birçok üniversitede curling dersi veriliyor. İlk kez bir federasyon bünyesinde Çocuk Koruma Kurulu oluşturduk. Akademik tezler yazarak, anketler yaparak branşın bilimsel yönüne yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirdik."





