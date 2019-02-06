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Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu

Ankara'da yeni bir spor kulübü kuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıt olan bu kulübün adı Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü oldu. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu
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06 Şubat 2019 13:22
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu. Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü, Ankara 2.Amatör Küme'de mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla kurulduğu öne sürülen Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü, 2018-2019 sezonu için Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan kura çekiminde yer aldı.

2019 yılının Mart ayında başlayacak Ankara 2.Amatör Küme maçlarında Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü ilk hafta Ankara Performans Spor ile oynayacak

Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü'nün yanı sıra Adaletspor, T.A.İ Spor, Onbirçelikspor, Ankara Performans Spor, Balgatspor ve TED Ankar Kolejliler Spor yer aldı.



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