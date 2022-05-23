Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tekvandoculara tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
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