Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tekvandoculara tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tekvandoculara tebrik!
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23 Mayıs 2022 15:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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