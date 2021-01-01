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Crowder ve Payton, KOVID-19 protokolüne girdiler

Phoenix Suns oyuncuları Jae Crowder ve Elfrid Payton'ın NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdikleri belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns oyuncuları Jae Crowder ve Elfrid Payton'ın NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdikleri belirtildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Suns'ın şu sıralar bazı oyuncularla 10 günlük bir yokluk muafiyeti anlaşması imzalamak için uğraştığını kaydetti.

Maç başına 28.1 dakika süre alan Crowder, %40.4 şut isabetiyle 9.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalarken, Payton ise 12.2 dakikada 3.6 sayı, 2.2 asist ve 2.1 ribaund ile oynuyor.

Suns ekibi, 26-6'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.


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