Cristiano Ronaldo'dan taciz suçlaması için net cevap!

, hakkında çıkan taciz suçlaması hakkında ilk kez konuştu. Ronaldo, Juventus - Manchester United maçı öncesinde konuşurken flaş sözler kullandı.Ronaldo, ''İki hafta önce ifade verdik. Bu konuda size yalan söyleyemem. Avukatım ve ben, son derece eminiz. Benim için dürüstlük en önemli şey. Kendimi hem saha içinde hem saha dışında %100 tanıyorum. Her zaman gülerim, her zaman şükrederim, fantastik bir takımda oynuyorum.'' sözlerini kullandı.Yıldız futbolcu, basın toplantısında ayrıca şu sözleri kullandı;Kişisel ödüllere takıntılı değilim. Son 2 ayımı tamamen Juventus'a adayarak geçirdim. Daha şimdiden çok fantastik geçti. Manchester United çok iyi bir takım, zor bir maç olacak. Teknik direktörün istediği gibi oynarsak kazanmak için şansımız yüksek. Ancak rakibi küçümsemememiz gerekiyor.Real Madrid ile Juventus'u karşılaştırmak istemiyorum. İkisi de harika kulüpler. Manchester United ve Real Madrid'den sonra Juventus gibi müthiş bir takımda oynadığım için çok mutluyum. Kendimi Juventus'ta iyi hissediyorum. Hala alışmam gereken şeyler var ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Juventus tecrübesi harika gidiyor.Manchester'a dönmek benim için çok özel. Burada özellikle Sir Alex Ferguson ile birlikte sayısız zaferlerimiz oldu. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bana çok yardımcı olmuştu.