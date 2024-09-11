Cristian Medina için yorum: "Çok nadir görülen bir dinamiğe sahip"

Fenerbahçe'nin ocak ayında getireceği Cristian Medina için Mundo Boca radyosunun yorumcusu Luis Alberto Fragossi, değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Cristian Medina için yorum: 'Çok nadir görülen bir dinamiğe sahip'
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11 Eylül 2024 11:42
Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katacağı Cristian Medina için Mundo Boca radyosunun yorumcusu Luis Alberto Fragossi, açıklamalarda bulundu.

Fragossi, Medina'yı şu sözlerle açıkladı:

"Çok nadir görülen bir dinamiğe sahip. Her zaman çok koşan, rakip sahada çok iyi pres yapma yeteneği var. Çok hareketli. Topu çok iyi kullanıyor. Uzun ve orta mesafe bitiriciliği çok iyi. En iyi kullanılacağı yer 9 numaranın arkası. Ancak birçok pozisyonda oynayabilir."  



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