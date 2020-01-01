CP3'nin gözyaşları: "Tüm yıl savaştık, kimsenin tahminlerini umursamadık..."

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Houston Rockets'a karşı playoff ilk tur serisinin 7. maçında aldığı üzücü mağlubiyet sonrası muhabirlere konuştu.



CP3 ve OKC, tüm seride Rockets'a uzun bir savaş verdi ve sezonda dördüncü sırada yer alan Rockets'ı yedi maça zorladı.



Bu, 35 yaşındaki veteran için bir başka zorlu ilk tur çıkışıydı ve Paul, zorlu karşılaşma sonucu ile ilgili konuşurken gözyaşlarına engel olmaya çalıştı:



"Tüm yıl boyunca çok mücadele ettik. Açıkçası pek çok insan bizden şüphe ediyordu ama biz kendimizden asla şüphe etmedik. Herhangi bir seri öncesinde, kimsenin tahminleri umurumuzda bile değildi. Her maç öncesi, kazanmayı bekliyorduk."



Paul dün gece 19 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle playoff kariyerinin üçüncü triple-double'ını yapmıştı. Ne yazık ki, 10 kez NBA All-Star'ı olan yıldız oyuncu için bu yeterli olmamıştı.



CP3, tüm sezon boyunca Thunder'ın tılsımı olmuştu ve Orlando bubble'ında OKC için büyük rol oynamıştı.



"Tüm sezon boyunca bu şekilde oynadık. Her maçta kazanmayı bekledik. Bu, bizim için zor oldu."



Sezon öncesinde, analistler Thunder'ın 2020 playofflarına kalması için sadece %0.2 olasılık veriyordu. Sebebi ise, yaz döneminde büyük bir kadro değişikliği sonrası, bu yıl takımın yeniden yapılanmasının beklenmesiydi.



