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CP3, Harden'la Houston dönemi için: "Çok iyiydik..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, eski takım arkadaşı James Harden'la birlikte Houston Rockets'ta "gerçekten çok iyi" olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, eski takım arkadaşı James Harden'la birlikte Houston Rockets'ta "gerçekten çok iyi" olduklarını söyledi.

2017-2019 yılları arasında CP3, bir şampiyonluk elde etme arayışıyla Harden ile güçlerini birleştirmişti. Bu ortaklık sadece iki yıl sürmesine ve pek iyi olmayan bir biçimde sona ermesine rağmen, ikili Houston'ı 2018'de Konferans Finallerine taşımış ve o dönem gücünün zirvesinde olan Golden State Warriors'ı şampiyonluk yolunda epey zorlamıştı.

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ile "No Chill" isimli podcast'te yer alan Paul, o dönemde ne kadar iyi olduklarını inkar etmedi:

"Galiba beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey, ilk yıl sağlıklı olmayışımdı. Fena bir durumdu.

Houston'da oynadığım dönemim biraz bulanık gibi, çünkü olan biten çok şey vardı... ama gerçekten çok iyiydik.

Ve şunu hala diyebilirim ki, ligde kimse James gibi skor üretemez. Delice bir durum."


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