15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Çorum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak

Çorum FK, 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takımda sakatlığı süren Sehic ve Geraldo, mücadelede forma giyemeyecek.

Çorum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte tedavileri tamamlanan kaleci Sehic ve Geraldo'nun Adana Demirspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Lige evinde Amed Sportif Faaliyetleri'ni 2-0 yenerek başlayan Çorum FK, ilk deplasman maçını da kazanmayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
