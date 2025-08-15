Çorum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.
Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte tedavileri tamamlanan kaleci Sehic ve Geraldo'nun Adana Demirspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Lige evinde Amed Sportif Faaliyetleri'ni 2-0 yenerek başlayan Çorum FK, ilk deplasman maçını da kazanmayı hedefliyor.
