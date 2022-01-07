Cornelius: "Rakibimize şans vermedik"

Trabzonspor'da bu sezon ligde 10 gole ulaşan Andreas Cornelius, Ö.K. Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Cornelius: 'Rakibimize şans vermedik'
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07 Ocak 2022 22:16
Trabzonspor'da bu sezon ligde 10 gole ulaşan Andreas Cornelius, Ö.K. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Cornelius, "20.22'de gol attım, iyi bir istatistik. Takımla birlikte iyi oynamak istiyorum. İyi oynadık, rakibe gol pozisyonu vermedik. İkinci yarıda çok daha iyi performans gösterdik. Rakibimize puan alma şansı vermedik." dedi.


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