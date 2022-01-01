Clippers, yeni bir PG için üç veteranını takasa açtı!

LA Clippers ekibinin, Nicolas Batum, Ivica Zubac ve Serge Ibaka'yı takas etmeye açık olduğu söylendi.



Clippers, Kawhi Leonard ve Paul George'u sakatlıklardan dolayı kaybetmesine rağmen playoff potasında yer alıyor ve 10 Şubat'taki takas günü öncesi takımını geliştirmek istiyor.



The Athletic'den David Aldridge ve Josh Robbins'e göre LA ekibi, point guard pozisyonunda yükseltme arıyor ve bu yolda sözleşmeleri sona eren Batum, Zubac ve Ibaka'yı takas etmeye istekli görünüyor:



"Lig kaynakları, Clippers'ın point guard pozisyonunda yükseltme yapmak adına sözleşme süresi dolan veya sona erme ihtimali olan veteranları takas etmeye istekli olduğunu iddia etti.



Bu veteranlar arasında Serge Ibaka, Ivica Zubac (2022-23 için takım opsiyonlu) ve Nicolas Batum (2022-23 için oyuncu opsiyonlu) gibi oyuncular var. Batum, Washington'ın geçmişte ilgilendiği bir oyuncuydu."



Batum bu sezon oynadığı 32 maçta 27 kez ilk beş başlamış ve 9.2 sayı, 4.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



Takımın ilk beş pivotu Zubac bu sezon 9.6 sayı, 8.0 ribaund ve 1.3 asist istatistiklerine sahipti.



Benchten dahil olan Ibaka ise, maç başına 14.7 dakika süre alarak 6.2 sayı, 4.1 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.



Clippers şu anda Batı Konferansı'nda 26-27'lik derecesiyle sekizinci sırada yer alıyor.



