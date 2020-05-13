Christoph Daum: "Futbolun geri dönmesi gerek"

Bir dönem Türkiye'de çalışan teknik direktör Christoph Daum, liglerin dönüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Christoph Daum: 'Futbolun geri dönmesi gerek'
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13 Mayıs 2020 22:28
Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, koronavirüs sonrasında liglerin durumunu değerlendirirken, futbolun geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Futbolun psikolojik etkisine dikkat çeken Daum, "Ligin kaderinin sahada belirlenecek olması önemli. Futbol insanlar için çok önemli. Olayın psikolojik tarafları göz ardı edilemez. Hiçbir taraftar seyircisiz maç istemez ancak Korona vaka sayılarını takip etmek yerine, golleri ve maç sonuçlarını takip etmek daha çok mutluluk verecektir. Sadece televizyondan izleyebilecek olsak da, futbol birçok insana destek olacak, birliktelik verecek. Futbolun yarattığı duyguların bağışıklık sistemine de pozitif etkisi olabilir. İyi bir bağışıklık sistemi, enfeksiyonlara karşı da ayakta durmayı sağlar" dedi.

"FENERBAHÇE İLE SEYİRCİSİZ OYNADIK"

Fenerbahçe ile seyircisiz oynadıkları bir maçı örnek veren Alman hoca, "Seyircisiz maçlarda ne olacağını kimse tahmin edemez. Fenerbahçe'deyken Kasımpaşa ile oynadığımız bir maçı hatırlıyorum. Taraftarlar nedeniyle ceza verilmişti. Normal şartlarda kazanabilirdik ancak boş statta hiçbir şey yapamadık ve kaybettik. Özel durumlarda, oyuncu kalitesi çok fark yaratamayabilir" ifadelerini kullandı.

Ara sonrası sürprizler olabileceğini kaydeden deneyimli antrenör, "Bundesliga'da 8 haftadır hiçbir takım idman yapmıyor, çok az çalışmış durumdalar. Ligin geri kalanında büyük sürprizler bekleyebiliriz" diye konuştu.

Christoph Daum'un Türkiye'de Beşiktaş ile 1, Fenerbahçe ile ise 2 şampiyonluğu var.



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