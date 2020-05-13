Christoph Daum: 'Futbolun geri dönmesi gerek'

Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, koronavirüs sonrasında liglerin durumunu değerlendirirken, futbolun geri dönmesi gerektiğini söyledi.Futbolun psikolojik etkisine dikkat çeken Daum, "" dedi.Fenerbahçe ile seyircisiz oynadıkları bir maçı örnek veren Alman hoca, "" ifadelerini kullandı.Ara sonrası sürprizler olabileceğini kaydeden deneyimli antrenör, "" diye konuştu.Christoph Daum'un Türkiye'de Beşiktaş ile 1, Fenerbahçe ile ise 2 şampiyonluğu var.