Chelsea'nin yıldızı, tecavüz suçlamasıyla tutuklandı!

"KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI"

"DAİREDEN SESLER GELDİ"

Mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu hastalığı atlatan Chelsea'nin genç oyuncusu Callum Hudson-Odoi yine manşetlere çıktı. Odoi, Londra'nın Battersea semtinde bulunan apartmanında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı ve ardından kefaletle serbest bırakıldı.Londra Metropolitan Polisi'nin verdiği bilgilere göre; İngiliz milli oyuncu, sokağa çıkma yasağını delerek kendisine ait apartman dairesine bir kadın davet etti. Daha sonra apartmana polis ekipleri müdahala etti ve bir ambülans da olay yerinde görüldü.19 yaşındaki oyuncu kendi dairesinde polisler tarafından tutuklanarak göz altına alındı.Polisten yapılan açıklamaya göre; "Polis ve Londra Ambülans Servisi, 17 Mayıs Pazar 03.53'te bir kadının araması üzerine söz konusu apartman dairesine gitti. Bir erkek şahıs, evin içinde tutuklandı. Kefaletle serbest bırakıldı. Ancak, kısıtlamaları devam edecek. Haziran ortasında kefalet görüşmesi yapılacak." denildi.The Sun'da yer alan habere göre; Hudson-Odoi, internet üzerinde bir kadınla konuştu ve evine davet etti. Onu evinde alması için bir araç gönderdi. 19 yaşındaki oyuncunun komşuları, daireden bağırma sesleri geldiğini aktardı. Haberin detayında, Hudson-Odoi'nin kadına gönderdiği mesajlarda sadece iç çamaşırı giymesini istediği ve bazı erotik mesajlar da gönderdiği tespit edildi.