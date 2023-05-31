Chelsea'den N'Golo Kante atağı!

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan N'Golo Kante'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chelsea'den N'Golo Kante atağı!
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31 Mayıs 2023 15:35
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea ile N'Golo Kanta arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkandı.

Haberde henüz yeni kontratta anlaşma sağlayamayn Chelsea'nin oyuncuyu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Temasların sıklaşacağı belirtilirken önümüzdeki gündelerde tarafların yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

32 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan kulüpleri dahil birçok Avrupa ekibinin ilgi duyduğu aktarıldı.

Chelsea ile toplamda 269 maça çıkan Kante, 13 gol ve 16 da asist yapma başarısu gösterdi.

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