Chamberlain'in transferi için devre arası bekleniyor!

Alex Oxlade Chamberlain, gelen teklifleri reddetti ocak ayında yeni teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Chamberlain'in transferi için devre arası bekleniyor!
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15 Eylül 2024 14:56
Son güncelleme 15 Eylül 2024 15:06
Beşiktaş transfer döneminin son saatlerinde Daniel Amartey ile yolları ayırsa da Alex-Oxlade Chamberlain takımda kaldı.

İngiliz futbolcu önceki gün takımla idmanlara başlarken gelen teklifleri son ana kadar kabul etmedi. Son olarak Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor ve Eyüpspor'un tekliflerini reddeden Chamberlain gözünü ocak ayına çevirdi. Futbolcunun devre arasındaki teklifleri değerlendirip takımdan ayrılması bekleniyor.

31 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Alex Oxlade Chamberlain'in güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin euro.

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