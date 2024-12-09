Chamberlain'den muhteşem geri dönüş

Liverpool'dan Beşiktaş'a geldiğinde büyük umutlar beslenen, ancak performansıyla hayal kırıklığı veren Alex Oxlade-Chamberlain, teknik direktör Serdar Topraktepe ile kendine geldi.
KADRO DIŞI İSİMLER ARASINDAYDI
Bedelsiz olarak alınmasına rağmen, siyah- beyazlılarla 2.5 milyon euro garanti parayla anlaşma sağlayan İngiliz futbolcu, geçen yıl hem sakatlığı hem de formsuzluğu nedeniyle isteneni veremedi. Sezonun son döneminde, kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Chamberlain için herkes, "gidici" gözüyle baktı. Ancak şartlarından dolayı diğer takımlar yanaşamadı.
GIO AYRILDI, ŞANS DOĞDU
Bu yılın başında da, satılacaklar listesine konan ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından kamp kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, yine de antrenmanlarda ter döktü. Hollandalı teknik direktörün ayrılması, İngiliz futbolcuya başka kapılar açtı.
"ÇOK İYİ PROFESYONEL"
Teknik direktör Serdar Topraktepe tarafından önce Hatayspor sonra da Fenerbahçe karşısında şans verilen oyuncu, "Ben bitmedim" derken, Beşiktaş'ın da dirilişinin müjdesini verdi. Ümraniye'deki çalışanlar, Chamberlain için, "Çok iyi bir profesyonel" derken, bu sözün boş olmadığı da Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıktı. Kaleci Livakovic'i avlayan Alex Oxlade-Chamberlain, şans bulduğunda aldığı paranın hakkını vereceğini de attığı golle gösterdi.
KADRO DIŞI İSİMLER ARASINDAYDI
Bedelsiz olarak alınmasına rağmen, siyah- beyazlılarla 2.5 milyon euro garanti parayla anlaşma sağlayan İngiliz futbolcu, geçen yıl hem sakatlığı hem de formsuzluğu nedeniyle isteneni veremedi. Sezonun son döneminde, kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Chamberlain için herkes, "gidici" gözüyle baktı. Ancak şartlarından dolayı diğer takımlar yanaşamadı.
GIO AYRILDI, ŞANS DOĞDU
Bu yılın başında da, satılacaklar listesine konan ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından kamp kadrosuna alınmayan tecrübeli futbolcu, yine de antrenmanlarda ter döktü. Hollandalı teknik direktörün ayrılması, İngiliz futbolcuya başka kapılar açtı.
"ÇOK İYİ PROFESYONEL"
Teknik direktör Serdar Topraktepe tarafından önce Hatayspor sonra da Fenerbahçe karşısında şans verilen oyuncu, "Ben bitmedim" derken, Beşiktaş'ın da dirilişinin müjdesini verdi. Ümraniye'deki çalışanlar, Chamberlain için, "Çok iyi bir profesyonel" derken, bu sözün boş olmadığı da Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıktı. Kaleci Livakovic'i avlayan Alex Oxlade-Chamberlain, şans bulduğunda aldığı paranın hakkını vereceğini de attığı golle gösterdi.