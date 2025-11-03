Chamberlain, Arsenal'de çalışacak!

Beşiktaş'tan ağustos ayında ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain, henüz yeni bir takım bulamadı.
Sky'da yer alan habere göre, serbest statüde yer alan İngiliz futbolcu, eski takımı Arsenal'de çalışmalarına devam edecek. Chamberlain'in, ağırlıklı olarak kulübün U21 Takımı ile çalışmalarını sürdüreceği belirtildii.
Beşiktaş'ta iki sezon kalan 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 50 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
