Ceyhun Kazancı: 'İstifa etmeyi düşünüyorum'

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, istifa kararı aldığını açıkladı.
NTVSpor muhabiri Övünç Özdem'e konuşan Kazancı yaptığı açıklamada, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım." sözlerini kullandı.
Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Genel Müdür olarak göreve getirilmiş ve 13 Ocak 2022 tarihinde Sportif Direktör olarak siyah beyazlı kulüpte görev almıştı.
NTVSpor muhabiri Övünç Özdem'e konuşan Kazancı yaptığı açıklamada, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım." sözlerini kullandı.
Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Genel Müdür olarak göreve getirilmiş ve 13 Ocak 2022 tarihinde Sportif Direktör olarak siyah beyazlı kulüpte görev almıştı.