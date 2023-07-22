Ceyhun Kazancı: "İstifa etmeyi düşünüyorum"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı istifa kararı aldığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Ceyhun Kazancı: 'İstifa etmeyi düşünüyorum'
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22 Temmuz 2023 23:43
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 23:55
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, istifa kararı aldığını açıkladı.

NTVSpor muhabiri Övünç Özdem'e konuşan Kazancı yaptığı açıklamada, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım." sözlerini kullandı.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Genel Müdür olarak göreve getirilmiş ve 13 Ocak 2022 tarihinde Sportif Direktör olarak siyah beyazlı kulüpte görev almıştı.

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