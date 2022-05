Cevdet Akınal: 'Oyuncularımız kazanıp bizi rahatlatacak'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Cevdet Akınal, futbolculara güvendiklerini ve maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Başkan Akınal, gazetecilere, her yönden iyi bir takıma ve futbolcu grubuna sahip olduklarını ifade etti.



Sakatlık ve cezalılardan dolayı takımın istenmeyen puan kayıpları yaşadığını dile getiren Akınal, şunları kaydetti:



"Futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Yarın yenip her şeyi unutturacaklarını umut ediyoruz. Futbolcularımızın istedikleri zaman başaramayacakları hiç bir şey yok. Bunu büyük maçlarda gördük. İnşallah bu maçı da alacağız. Rakibi asla küçümsemeyin. İnşallah yarın bu işi başaracağız."



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise takıma güvendiklerini belirterek, "Fazla söze gerek yok. Zaten bu takım bu sene çoğu maçta kendini ispat etti. Bu saatten sonra konuşmak değil yeşil sahada hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Moral ziyareti



Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ile Gaziantep FK yönetimi ve futbolcuları tesislerde ziyaret etti.



Kulüp başkanı Cevdet Akınal tarafından karşılanan protokol üyeleri, futbolcular ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.



Gül, buradaki konuşmasında, tüm çalışanların geçmiş ramazan bayramını kutladığını söyledi.



Gaziantep FK'nin arkasında bir şehrin olduğunu ifade eden Gül, "Bu kulüp, bu kentin en önemli değerlerinden biridir. Bu kulüp bizim için sadece futbol takımı değil, geçmişi ve geleceğidir. Son 3 maçımız kaldı. Biz başkanımıza ,yönetimine, futbolculara, emeği olan herkese güveniyoruz ve destekliyoruz. Yarın oynayacağınız maçta başarılar dilemek için geldik. Yürekten başarılar diliyorum." dedi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise takıma her zaman güvendiklerini söyledi.



Futbolun mücadele ve hırs olduğunu belirten Şahin, "Bu kentte mücadelesiyle tarihe adını yazdırmıştır. Sizler de bu şehrin takımımın en önemli parçalarından birisiniz. Tüm şehrin desteğini arkanızda bilin ve asla mücadeleden vazgeçmeyin." şeklinde konuştu.





