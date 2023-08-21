Cenk Tosun: "Bize yakışan futbol oynamadık"

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Pendikspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Cenk Tosun: 'Bize yakışan futbol oynamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 00:29
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Cenk Tosun, "Ben bugün oynamadım ama arkadaşlarım ilk devre iyi oynadı. İkinci devre çok bize yakışan futbol oynamadık. Tabii bunun yorgunluğu da var. Hava şartları da var. Son dakikada şanssız bir penaltı, golü yedik, 1-1 bitti. Üstesinden gelip, perşembe oynayacağımız maçı düşünmek istiyoruz" dedi.

Deneyimli futbolcu, maçta çok tartışılan iptal edilen golleri ve penaltı pozisyonuyla ilgili, "İkisini de izlemedim. Gol pozisyonunu görme ihtimalimiz yok. Penaltıda da tam ısınıyordum. Eve gidince bakacağım." cevabını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery