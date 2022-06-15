Cenk Ergün'ün listesi hazır! Galatasaray'dan operasyon!

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi mazbataların verilmesiyle resmen başladı. Finansal olarak çok önemli projeleri olan Özbek yönetimi, futbol takımını da tekrar ayağa kaldırmak için düğmeye bastı.



Yönetim ve profesyoneller maddi sıkıntıları aşmak için mesai harcarken diğer taraftan da futbolda bu sezonki gibi bir başarısız tablosu yaşamak isteyen Dursun Özbek, takımın iskelet kadrosunu koruyarak eksik yerlere takviye yapılmasını hedefliyor.



DÖRT BÖLGEYE TAKVİYE!



Bir süredir seçim sonrası için hazırlık yapan Cenk Ergün raporlarını yönetime sundu. Özbek'in de onaylamasıyla ilk etap transfer mevkileri de ortaya çıktı. Buna göre Aslan'ın ilk hedefi biri yerli iki orta saha, bir bek ve bir de forvet.



Ergün'ün liste başında Beka Beka var. Lokomotiv Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki isim Avrupa'ya gitmek niyetinde. Forvet için de Umut Bozok düşünülürken, alternatifi ise Lazio'da beklentilerin altında kalan Vedat Muriç. Bek için düşünülen oyuncunun da Kasımpaşa forması giyen 21 yaşındaki Eren Elmalı olduğu öğrenildi.





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