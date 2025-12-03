Cengiz Ünder, geçmişe sünger çekti

Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın verdiği şansı iyi kullanıp form tuttu.
Yalçın'ın düzenli olarak ilk 11'de şans tanıdığı oyuncu, 9 lig maçında 6 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Cengiz Ünder'i 6 milyon Euro satın alma bedeli ile kadrosuna katma hakkı bulunuyor.
Yalçın'ın düzenli olarak ilk 11'de şans tanıdığı oyuncu, 9 lig maçında 6 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Cengiz Ünder'i 6 milyon Euro satın alma bedeli ile kadrosuna katma hakkı bulunuyor.