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Çaykur Rizespor'da ayrılık açıklandı

Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'da ayrılık açıklandı
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11 Ocak 2019 23:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Çamdalı ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı 34 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu.

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