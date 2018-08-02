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Çaykur Rizespor'a Çek stoper!

Çaykur Rizespor, Belçika'nın KRC Genk takımında forma giyen Jakub Brabec'i transfer etti.

Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor'a Çek stoper!
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02 Ağustos 2018 21:20
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League takımlarından KRC Genk'te forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec ile anlaştı. 25 yaşındaki stoper Jakub Brabec, kiralık olarak 1 yıllığına kendisini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı attı.

Bu arada kamp çalışmalarını tamamlayıp Rize'ye dönen yeşil mavili ekip, hazırlık maçları yaparak sezon öncesi eksiklerini görmeye çalışıyor.

Çaykur Rizespor lig hazırlıklarına 4 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

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