Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Yannick Bolasie, 12. dakikada Emircan Altıntaş ve 23. dakikada Deniz Hümmet attı. Konuk ekip Erzurumspor FK'nın tek golü 76. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 18 puana yükseldi. Erzurumspor 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Yannick Bolasie, 12. dakikada Emircan Altıntaş ve 23. dakikada Deniz Hümmet attı. Konuk ekip Erzurumspor FK'nın tek golü 76. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 18 puana yükseldi. Erzurumspor 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.